Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в "Слуге народа" будут отбирать кандидата на выборы мэра Киева.

Об этом он проинформировал во время неформального общения с журналистами в резиденции “Залесье”. Видео общения обнародовало издание НВ.

По словам главы государства, некоторым “слугам народа” “надоело быть в Верховной Раде”, поэтому они захотели баллотироваться в мэры.

“Многие из них первый раз в Верховной Раде, и кому-то уже надоело быть в ВР. Все хотят быть королями вселенной. Они хотят попробовать быть мэром Киева. Мэром от партии “Слуга народа” будет один человек. Они захотели праймериз, и это нормально. Будет внутренний праймериз партии, куда войдут не только люди из “Слуги народа”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что праймериз среди кандидатов пройдет в два этапа.

“Мне нужно только два этапа. Во-первых, они все должны показать программу: что они видят с Киевом, что они собираются делать. Второй этап – мы всех меряем социологией и видим, у кого больше шансов. Вот и все”, – рассказал глава государства.

(На видео – с 10:00)