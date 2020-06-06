Об этом он проинформировал во время неформального общения с журналистами в резиденции “Залесье”. Видео общения обнародовало издание НВ.
По словам главы государства, некоторым “слугам народа” “надоело быть в Верховной Раде”, поэтому они захотели баллотироваться в мэры.
“Многие из них первый раз в Верховной Раде, и кому-то уже надоело быть в ВР. Все хотят быть королями вселенной. Они хотят попробовать быть мэром Киева. Мэром от партии “Слуга народа” будет один человек. Они захотели праймериз, и это нормально. Будет внутренний праймериз партии, куда войдут не только люди из “Слуги народа”, – отметил Зеленский.
Он уточнил, что праймериз среди кандидатов пройдет в два этапа.
“Мне нужно только два этапа. Во-первых, они все должны показать программу: что они видят с Киевом, что они собираются делать. Второй этап – мы всех меряем социологией и видим, у кого больше шансов. Вот и все”, – рассказал глава государства.
(На видео – с 10:00)
- 31 мая народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также объявил о своем желании принять участие в праймериз “СН” на пост мэра Киева.
- 31 мая народный депутат от “Слуги народа”, бывший гендиректор группы “1+1 медиа” Александр Ткаченко сообщил о намерении участвовать в праймериз “СН” на выборы мэра Киева. 4 июня он был назначен министром культуры.
- В праймериз “Слуги народа” могут принять участие от четырех до шести кандидатов в мэры Киева.