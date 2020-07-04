Об этом он заявил во время рабочего визита в Одесскую область.

“Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно”, – сказал Зеленский.

“Это такая дискуссия, тонкая. Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, или не должны… или мы все-таки в рыночных условиях…”, – добавил он.