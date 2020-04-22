После пандемии коронавируса COVID-19 в Украине необходимо изменить подход к медицинской реформе, поскольку вспышка заболевания показала, что в стране, кроме профессиональных медиков, ничего нет.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире украинских телеканалов, сообщают #Буквы.

“Сейчас очень много вопросов к мед. реформе… Особенно коронавирус показал, что это за мед. реформа: больницы не готовы. Количество инфекционных коек не готово к такому вызову, заработная плата врачей очень маленькая, инфраструктуры медицинской нет”, – отметил он.

По словам Зеленского, на начало вспышки в Украине не было даже тысячи работающих аппаратов искусственной вентиляции легких, а защитные маски оказались просроченными.

“Все нам говорили: “Будьте спокойны, у нас есть запасы, у нас есть маски, их миллионы на складах, у нас 3000 работающих ИВЛов, у нас есть десятки лабораторий, для проверки тестов”. Я вам скажу: у нас было на начало 5 неработающих лабораторий, сейчас работающих – 35. У нас ИВЛов более или менее работающих не было даже тысячи на страну, где 40 млн (населения, – ред.). Были просрочены маски. Просто какой-то позор”, – рассказал глава государства.

“Поэтому, когда мы большими буквами пишем на плакате: “Вот она, вторая очередь медицинской реформы” – мы видим, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас понимаем, что у нас есть. Так я вам честно скажу: у нас кроме медиков прекрасных, действительно профессиональных, одних из лучших в мире, у нас ничего другого нет. Вот и вся медицинская реформа“, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства заверил, что в настоящее время налажены поставки средств индивидуальной защиты, а также осуществляется запуск отечественных производителей аппаратов ИВЛ.

(На видео – с 35:04)

Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны состояться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине должны быть бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.