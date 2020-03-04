Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании, сообщает корреспондент #Букв.

“Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей и не видит необходимости в изменениях”, – начал свое выступление Зеленский.

Он отметил, что нынешний Кабинет Министров имеет ряд достижений, но их недостаточно.

“Давайте будем объективны: это Правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетной ставки Национального банка Украины, борьба с теневыми рынками, в частности, с игорным бизнесом и нелегальными АЗС. Это начало приватизации госпредприятий, это кредиты малому и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике. Но! Правда в том, что украинцам сегодня этого недостаточно. Да, это первое Правительство, где нет топ-коррупции, но не красть – недостаточно. Это Правительство новых лиц, но лиц – недостаточно. Нужны новые мозги и новые сердца. Это Правительство знает, что делать, но знать – недостаточно, нужно много работать и делать”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что недоработки нынешнего Правительства есть в сфере экономики (в частности, наблюдается падение промышленности), здравоохранения (во внедрении медреформы), коммунальных услуг (ситуация вокруг платежек за газ), таможни (из-за недополучения поступлений в государственный бюджет).

В связи с этим Зеленский призвал народных депутатов рассмотреть вопрос отставки Алексея Гончарука.

При этом президент выразил мнение, что нынешнее Правительство “сделало больше, чем все предыдущие”, чем вызвал недовольные возгласы части нардепов.

“Мне не стыдно за наше Правительство, но мы бы хотели им гордиться… Сегодня на внутреннеполитическом поле этому Правительству слишком тесно, а следовательно кто-то из них должен уйти. Вчера в ВР было подано заявление Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу нардепов дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием”, – заявил Зеленский.