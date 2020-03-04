Об этом глава государства заявил, выступая сегодня в Парламенте, сообщает корреспондент #Букв.

Так, Зеленский напомнил о своем предвыборном лозунге: “Весна придет — сажать будем”.

“Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у кое-кого его нет, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что еще летом руководители правоохранительных органов заявляли о том, что для результата им нужна только “политическая воля”.

“Я вам ее дал. Возьмите ее. Вы ее получили. Говорили: “Нужно отменить телефонное право”. Отменили. Никто сверху не спускает фамилии, на которые нужно “обратить внимание” или наоборот”, – отметил глава государства.

В ответ на это заявление в зале раздался гул голосов.

“Если бы я вмешивался, некоторые люди это уже бы ощутили”, – отреагировал на это Зеленский.

“Как мне еще не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она наконец дала результат, которого ждут и граждане Украины, и наши международные партнеры?” – добавил он, адресуя свое обращение силовикам.