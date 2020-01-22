Об этом украинский лидер заявил после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.
“Я работаю на посту президента 248 дней. Вы понимаете, какая это сложная профессия, что я знаю, сколько дней я работаю…” — посетовал Зеленский.
После Президент добавил, что считает необходимым показывать эффективные результаты своей работы, чтобы “этим объяснить своим детям” свое отсутствие дома.
“Мы ставим задачу, чтобы каждый день ты возвращался домой с мыслью, что не зря проработал президентом. Я хочу еще раз сказать… Я президент 248 дней и все эти дни я работал на государство Украина. Я все эти дни я очень мало времени тратил на свою семью. Потому каждый день на посту президента я должен давать важный результат для страны, хотя бы этим объяснить своим детям, почему я не дома”, — сказал он.
Зеленський про президентство на економічному форумі в Давосі
“Я працюю на посаді президента 248 днів. Ви розумієте, яка це складна професія, що я знаю, скільки днів я працюю …”: Зеленський вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб "хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома"https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-o-prezidentstve-ja-dolzhen-davat-rezultat-chtoby-objasnit-detjam-pochemu-ja-ne-doma/
Gepostet von Букви am Mittwoch, 22. Januar 2020
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