Президент Владимир Зеленский считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы "хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома".

Об этом украинский лидер заявил после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

“Я работаю на посту президента 248 дней. Вы понимаете, какая это сложная профессия, что я знаю, сколько дней я работаю…” — посетовал Зеленский.

После Президент добавил, что считает необходимым показывать эффективные результаты своей работы, чтобы “этим объяснить своим детям” свое отсутствие дома.

“Мы ставим задачу, чтобы каждый день ты возвращался домой с мыслью, что не зря проработал президентом. Я хочу еще раз сказать… Я президент 248 дней и все эти дни я работал на государство Украина. Я все эти дни я очень мало времени тратил на свою семью. Потому каждый день на посту президента я должен давать важный результат для страны, хотя бы этим объяснить своим детям, почему я не дома”, — сказал он.

Зеленський про президентство на економічному форумі в Давосі “Я працюю на посаді президента 248 днів. Ви розумієте, яка це складна професія, що я знаю, скільки днів я працюю …”: Зеленський вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб "хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома"https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-o-prezidentstve-ja-dolzhen-davat-rezultat-chtoby-objasnit-detjam-pochemu-ja-ne-doma/ Gepostet von Букви am Mittwoch, 22. Januar 2020