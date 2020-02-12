Об этом он сказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Зеленский считает, что на встрече в “нормандском формате” в Париже 9 декабря Путин “понял его”.

“Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну”, – сказал он.

Он отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать “новые глобальные идеи”.

“Но самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить”, – подчеркнул президент Украины.