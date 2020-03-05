Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями бизнеса в Полтавской области.

“Вы знаете, что мы с ним прошли долгий путь, и на предвыборной кампании. Пусть там голосуют депутаты, как хотят. Но мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место. Я, президент, ставлю перед собой то же самое. Какими бы мы ни были хорошими, с хорошими пожеланиями, глазами, шагами и открытым сердцем. Если нет у тебя результата – до свидания. Более того, мне кажется, что справедливо – когда ты сам об этом говоришь“, – подчеркнул Зеленский.

“Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист. Но я считаю, что он не показал результат”, – добавил он.

По словам президента, у него есть претензии не только к работе Офиса генпрокурора, но и к Национальному антикоррупционному бюро.

“Я действительно считаю, что СБУ, генпрокуратура (Офис генпрокурора, – ред.) и НАБУ не работают на 100 %. Я считаю, что больше времени было у НАБУ, чем у всех этих органов. Я считаю, что это не результат для такого органа, потому что именно они занимаются чиновниками”, – заявил Зеленский.

Он также выразил мнение, что в СБУ “лучше ситуация, чем в генпрокуратуре”.

При этом у главы государства пока нет претензий к работе Ирины Венедиктовой, которая недавно стала исполняющей обязанности главы Госбюро расследований.

“Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла. К ней вопросов нет пока что. Потому что человек только пришел. Необходимо какое-то время”, – сообщил Зеленский.

(На видео – с 48:00)