Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе (президента, – ред.), они все профессиональные люди. То есть мы 100 % кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все“, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что работает не только с людьми, которым доверяет.

“Просто это немного разные вопросы, – с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента”, – рассказал глава государства.

Президент привел пример, что в нынешнем Кабинете Министров был единственный министр, которую он знал с университетских времен: экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак.

“После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга”, – заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что “очень сложно расстается с людьми”.

“Я, в принципе, наверное, долго не доверяю, но потом, когда я уже поверил человеку, никто не может меня убедить, что это не тот человек, что он чем-то там занимается нехорошим, недобрым. Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно”, – сообщил он.