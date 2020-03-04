Такое заявление он сделал, выступая сегодня в Парламенте, сообщает корреспондент #Букв.
“Я понимаю, что руководству Минздрава очень трудно работать с обломками медицинской системы, которые им остались в наследство. Трудно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали “пустышки” и чай с ромашкой”, – отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил “за смелость” уже бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая осталась в Новых Санжарах (Полтавской области) вместе с эвакуированными из китайского Уханя.
“Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля. Это правда. Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, врачи боятся увольнений. Местная власть иногда не готова брать на себя полномочия, нет достаточного финансирования и так далее, много причин. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам”, – отметил Зеленский.
“А значит, главный вопрос – а куда мы спешим сейчас? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?” – добавил он.
Комментируя ситуацию с первым случаем коронавируса в Украине, он заверил, что все “под контролем” и “все необходимые меры приняты”.
“Я думаю, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме”, – сообщил президент.
Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны произойти на уровне поликлиник и больниц по всей стране.
В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.
- Ранее глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко рассказала, какие медуслуги украинцы будут оплачивать самостоятельно после старта 2-го этапа реформы.
- С 1 апреля 2020 года заработает Программа медицинских гарантий (ПМГ), которая предусматривает возможность для пациентов бесплатно, но по направлению врача, получить ряд специализированных медицинские услуги. #Буквы разбирались, какие медслуги будут гарантированно бесплатными для украинцев.