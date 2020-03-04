Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля текущего года.

Такое заявление он сделал, выступая сегодня в Парламенте, сообщает корреспондент #Букв.

“Я понимаю, что руководству Минздрава очень трудно работать с обломками медицинской системы, которые им остались в наследство. Трудно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали “пустышки” и чай с ромашкой”, – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил “за смелость” уже бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая осталась в Новых Санжарах (Полтавской области) вместе с эвакуированными из китайского Уханя.

“Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля. Это правда. Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, врачи боятся увольнений. Местная власть иногда не готова брать на себя полномочия, нет достаточного финансирования и так далее, много причин. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам”, – отметил Зеленский.

“А значит, главный вопрос – а куда мы спешим сейчас? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?” – добавил он.

Комментируя ситуацию с первым случаем коронавируса в Украине, он заверил, что все “под контролем” и “все необходимые меры приняты”.

“Я думаю, что первый брифинг нового министра здравоохранения будет посвящен именно этой теме”, – сообщил президент.

Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны произойти на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.