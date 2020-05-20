Президент Украины Владимир Зеленский не исключает того, что будет баллотироваться на второй срок, при условии поддержки народа.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Как известно, во время предвыборной кампании Зеленский заявлял, что идет только на один срок.

Сегодня же, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться на второй срок, глава государства сообщил: “Я подумаю”.

“Как скажет народ Украины. Я думаю, что любой президент, который имеет процент 10%, 15% или 16% на начало любой предвыборной кампании, он не имеет права идти в президенты Украины. Просто не имеет права. Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как и говорил. Я вижу, что работа сложная, никто “спасибо” не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать. Я буду думать, у меня есть чем думать”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на весь список его обещаний, озвученный ранее, “одного срока не хватит”.

“Я обещал один список… Он пополняется. Поэтому я и говорю: на весь список действительно не хватит одного срока”, – отметил глава государства.