Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу за границу при условии наличия трудового контракта минимум на три месяца.

Об этом он сообщил журналистам во время визита в Закарпатскую область, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

“Мы никому ничего не блокируем… Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу, что у него там есть, где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с этим человеком, а у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год – что его вы не выбросите завтра на улицу. Мы думаем о наших гражданах”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что обращения были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу.

“Где есть дипломатические заказы – мы всех выпускаем. Где нам показывают копию контракта, что у человека есть как минимум три месяца работы – пожалуйста. Рабства в Украине нет”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 6:00)