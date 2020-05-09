Об этом он сообщил журналистам во время визита в Закарпатскую область, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.
“Мы никому ничего не блокируем… Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу, что у него там есть, где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с этим человеком, а у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год – что его вы не выбросите завтра на улицу. Мы думаем о наших гражданах”, – отметил Зеленский.
Он уточнил, что обращения были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу.
“Где есть дипломатические заказы – мы всех выпускаем. Где нам показывают копию контракта, что у человека есть как минимум три месяца работы – пожалуйста. Рабства в Украине нет”, – подчеркнул Зеленский.
(На видео – с 6:00)