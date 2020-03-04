Свое мнение по данному поводу он выразил во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Зеленского, “концепция зарплат” министров пересмотрена, но есть вопросы к заработным платам и премиям членов набсоветов.

“Концепция, например, зарплат министров. Она пересмотрена, это правда, выплаты снижены. Но есть вопросы к зарплатам и премиям многих членов наблюдательных советов. Мы понимаем, что есть законы рынка. Мы не предлагаем популистично платить “минималку”. Но извините, когда более 10 миллионов граждан живут на гране бедности, не могут быть такие выплаты людям, которые, будучи в наблюдательных советах, от силы два или три раза в год прилетают в Украину. Сегодня, фактически, наблюдать в Украине стало выгоднее, чем работать“, – подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил мнение, что украинцы в наблюдательных советах компаний “чувствуют себя национальным меньшинством”.

“При всем уважении к нашим международным партнерам, граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством. Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев, их вклад в борьбу с коррупцией. Это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности”, – отметил Зеленский.