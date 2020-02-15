Такое заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
“Меня часто спрашивают об импичменте… В моей прошлой жизни, в моей предыдущей профессии, когда я был продюсером, сценаристом или актером, я мечтал получить “Оскар”. Я хотел быть очень популярным в США. А теперь я очень популярен в США. Но я этого не хотел, такой популярности я не хотел. Единственное что скажу: если это поможет Украине, то я готов к еще одному телефонному разговору с господином Трампом”, – отметил Зеленский.
При этом глава государства выразил мнение, что ситуация с импичментом не испортила отношений между Украиной и США.
“У нас сейчас хорошие отношения с США. Я хочу поблагодарить всех: президента, сенаторов, конгрессменов, даже обычных американцев – за то, что они нас поддерживают, особенно сейчас, когда идет война. Я благодарю и аплодирую каждой американской семье. Мы это чувствуем. Я хочу поблагодарить всех: не только США, но и Европу. Однако прошу: помогите больше”, – заявил Зеленский.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Участь Президента України Володимира Зеленського у панелі «Townhall on Ukraine» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Опубліковано Офіс Президента України Субота, 15 лютого 2020 р.
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