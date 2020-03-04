Об этом он заявил с трибуны Парламента, комментируя достижения и провалы Правительства Алексея Гончарука, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы должны признавать ошибки… Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но создается впечатление, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле”, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что за два месяца текущего года невыполнение госбюджета составило почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это “провал поступлений от таможни”.

Также Зеленский напомнил о падении промышленности на протяжении последних месяцев.

“Еще одна наша боль – падение промышленности на 5 %. И оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, Правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминаниями. Мы рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: “Это было давно и неправда”, – заявил глава государства.