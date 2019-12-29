Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы пятеро экс-"беркутовцев" не были включены в процесс обмена удерживаемыми лицами, боевики не отдали бы пленных украинских воинов.

Об этом он проинформировал во время брифинга в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.

“Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, не получили парней, которые были в Дебальцево. Для меня они герои. А если бы мы оставили “беркутовцев”, даже если бы был приговор суда, они бы получили 5 – 6 лет, я не помню точно”, – заявил Зеленский.

Он также признал, что решение обменять бывших сотрудников “Беркута” было политическим.

“По поводу “беркутовцев”. Это условия “всех на всех”, условия этого обмена. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты – они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей”, – отметил Зеленский.

(На видео – с 2:30)