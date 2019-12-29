Об этом он проинформировал во время брифинга в аэропорту “Борисполь”, сообщает корреспондент #Букв.
“Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, не получили парней, которые были в Дебальцево. Для меня они герои. А если бы мы оставили “беркутовцев”, даже если бы был приговор суда, они бы получили 5 – 6 лет, я не помню точно”, – заявил Зеленский.
Он также признал, что решение обменять бывших сотрудников “Беркута” было политическим.
“По поводу “беркутовцев”. Это условия “всех на всех”, условия этого обмена. Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты – они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей”, – отметил Зеленский.
(На видео – с 2:30)
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.