Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что заказчики убийства херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк обязательно сядут в тюрьму.

Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции.

“Кто убил Екатерину Гандзюк? За мою каденцию люди, которые убили, посажены. Есть вопрос, кто заказал. У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор. И заказчики, не заказчик, а заказчики, сядут за решетку. Остался последний шаг – это суд. Суд должен быть независимым и предоставить независимый приговор”, – подчеркнул Зеленский.

“Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было действительно справедливо, и эти люди обязательно сядут в тюрьму”, – добавил он.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.