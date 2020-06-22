Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский заявил, что заплатит кафе несмотря на то, каким будет решение суда.
“Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины”, – заверил Президент.
Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.
- Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, опубликовала пресс-служба главы государства.
- При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
- Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
- В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
- В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.