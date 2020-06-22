Президент Владимир Зеленский заявил, что добровольно заплатит кофейни в Хмельницком, которую он посетил с делегацией сумму, равнозначную штрафа за нарушение карантина.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заявил, что заплатит кафе несмотря на то, каким будет решение суда.

“Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины”, – заверил Президент.

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.