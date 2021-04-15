Про це Зеленський заявив у відеозверненні за підсумками чергового засідання РНБО 15 квітня.

“Сьогодні було багато питань, 7 питань. Я про головні, якщо можна. Перше питання було найголовніше, пріоритетніше, особливо — зараз, це питання Донбасу. Розглядалося воно таємно, деталі я не можу розказати”, — доповів президент.

Окремі питання щодо ситуації на Донбасі Зеленський, за його словами, планує обговорити з Емманюелем Макроном під час свого завтрашнього візиту до Парижу. Участь в обговоренні візьме й Ангела Меркель.

“Після нашої віч-на-віч зустрічі (з Макроном — ред.) буде ще відеозустріч з канцером Німеччини Ангелою Меркель. Поки що у нас такий “нормандський формат”, — сказав він.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.