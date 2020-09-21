Об этом предприниматель рассказал в своем Facebook.
“Сегодня встречался с президентом Украины — Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я представил ему свое предложение по повышению эффективности процесса реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще “вчера”. Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно”, — написал он.
Сейсембаев отметил, что может “застрять в Украине надолго”. Он намерен распланировать свою работу и собрать свою команду.
Предприниматель опубликовал фото с этой встречи. В кадре можно увидеть самого бизнесмена, президента и действующего председателя исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины и кандидата в премьер-министры Грузии Михаила Саакашвили.
Примечательно, что на страницах президента Зеленского в социальный сетях, как и на сайте Главы государства, сообщений об этой встрече нет. Не информировал о ней и присутствовавший на снимке Саакашвили.
Что известно о Маргулане Сейсембаеве?
Маргулану Сейсембаеву сейчас 53 года. Он родился в Джезказганской области Казахстана. По образованию — правовед.
Сразу после окончания учебы Сейсембаев стал бизнесменом, открыв частную коммерческую фирму “Сеймар коммерция”, которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. После Маргулан создал концерт “Сеймар” и начал скупку птицефабрик, основал компанию “Аллель Аго”.
В 2002 году предприниматель расширил свой бизнес, купив компанию “Картель” — одного из двух сотовых операторов страны. Через два года компания была продана.
В 2004 году Маргулан приобрел компанию киргизского оператора связи “Бител”, спустя год продал российской компании МТС за 150 млн долларов.
Также Сейсембаев был председателем совета директоров “Альянс Банк” — одного из 10 крупнейших банков Казахстана.
В 2009 году бизнесмен выехал из страны, не возвращался около 3 лет. Одновременно с этим было начато расследование дела о хищении и отмывании денежных средств “Альянс Банка”.
Осенью 2009 года против Сейсембаева было открыто производство по факту организации и руководства преступной группой для хищения средств финучреждения.
Сейсембаевк, его братьям и бывшему топ-менеджменту банка предъявили обвинение.
Рассмотрение дела в судах продолжались несколько лет, в итоге Сейсембаева признали невиновным.
В 2013-2017 годах бизнесмен занимал руководящие должности в фонде Asadel Capital SPC, который занимается торговлей на международных биржах.
С 2017 года Сейсембаев — член попечительского совета университета AlmaU и председатель попечительского совета фонда “Ақ бөкен”.
Кроме этого, бизнесмен занимается благотворительностью, является меценатом нескольких учебных заведений.
Примечательно, что Маргулан Сейсембаев неоднократно появлялся как мотивационный оратор в YouTube-роликах украинского предпринимателя и блогера Андрея Федорива.
Как известно, Федорив — основатель и CEO креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, в состав которой входит маркетинговое агентство FEDORIV AGENCY, авторству которого принадлежат бренды Моршинская, Новая Почта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот и тому подобное.
- Именно креативное агентство Федорива разрабатывало бренд государственного приложения “Дия” и именно оно создало рекламный слоган “Государственные услуги в одном месте”, который вызвал бурное обсуждение в Сети в июле.
- Также агентство Fedoriv участвовало в создании бренд туризма “Путешествуй Украины” для министерства культуры. Что не так с этим проектом и почему он больше напоминает русские народные сказки, чем, собственно, Украину, читайте в материале.