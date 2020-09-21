Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом из Казахстана Маргулан Сейсембаев. Разговор касался реформ и повышения эффективности законодательства.

Об этом предприниматель рассказал в своем Facebook.

“Сегодня встречался с президентом Украины — Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я представил ему свое предложение по повышению эффективности процесса реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще “вчера”. Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно”, — написал он.

Сейсембаев отметил, что может “застрять в Украине надолго”. Он намерен распланировать свою работу и собрать свою команду.

Предприниматель опубликовал фото с этой встречи. В кадре можно увидеть самого бизнесмена, президента и действующего председателя исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины и кандидата в премьер-министры Грузии Михаила Саакашвили.

Примечательно, что на страницах президента Зеленского в социальный сетях, как и на сайте Главы государства, сообщений об этой встрече нет. Не информировал о ней и присутствовавший на снимке Саакашвили.

Что известно о Маргулане Сейсембаеве?

Маргулану Сейсембаеву сейчас 53 года. Он родился в Джезказганской области Казахстана. По образованию — правовед.

Сразу после окончания учебы Сейсембаев стал бизнесменом, открыв частную коммерческую фирму “Сеймар коммерция”, которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. После Маргулан создал концерт “Сеймар” и начал скупку птицефабрик, основал компанию “Аллель Аго”.

В 2002 году предприниматель расширил свой бизнес, купив компанию “Картель” — одного из двух сотовых операторов страны. Через два года компания была продана.

В 2004 году Маргулан приобрел компанию киргизского оператора связи “Бител”, спустя год продал российской компании МТС за 150 млн долларов.

Также Сейсембаев был председателем совета директоров “Альянс Банк” — одного из 10 крупнейших банков Казахстана.

В 2009 году бизнесмен выехал из страны, не возвращался около 3 лет. Одновременно с этим было начато расследование дела о хищении и отмывании денежных средств “Альянс Банка”.

Осенью 2009 года против Сейсембаева было открыто производство по факту организации и руководства преступной группой для хищения средств финучреждения.

Сейсембаевк, его братьям и бывшему топ-менеджменту банка предъявили обвинение.

Рассмотрение дела в судах продолжались несколько лет, в итоге Сейсембаева признали невиновным.

В 2013-2017 годах бизнесмен занимал руководящие должности в фонде Asadel Capital SPC, который занимается торговлей на международных биржах.

С 2017 года Сейсембаев — член попечительского совета университета AlmaU и председатель попечительского совета фонда “Ақ бөкен”.

Кроме этого, бизнесмен занимается благотворительностью, является меценатом нескольких учебных заведений.

Примечательно, что Маргулан Сейсембаев неоднократно появлялся как мотивационный оратор в YouTube-роликах украинского предпринимателя и блогера Андрея Федорива.

Как известно, Федорив — основатель и CEO креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, в состав которой входит маркетинговое агентство FEDORIV AGENCY, авторству которого принадлежат бренды Моршинская, Новая Почта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот и тому подобное.