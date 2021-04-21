Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

Спершу відбулася розмова з Хегером. Зазначається, що окрема увага була приділена безпековій ситуації на сході України.

“Голова уряду Словаччини висловив стурбованість у зв’язку з нарощенням військової присутності РФ біля українських кордонів і запевнив у твердій підтримці Словаччиною суверенітету й територіальної цілісності нашої держави”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, обговорювали співпрацю України з ЄС та двосторонню співпрацю, зокрема, щодо відкриття аеропорту “Ужгород”. Зеленський запросив Хегера відвідати Україну для обговорення цих питань особисто.

Після цього Зеленський мав розмову із Гутеррішем. Розмова так само стосувалася ситуації на кордоні.

Зеленський подякував за підтримку та за заклик Генсека ООН щодо припинення вогню на період пандемії COVID-19, який було підтримано Україною.

Крім цього, розмова стосувалася щеплень проти коронавірусу, зокрема, розробки глобального плану вакцинації, Кримської платформи, боротьби з дезінформацією та інших питань.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотири ймовірні цілі Російської Федерації, що стоять за стягуванням військ до українського кордону та в окупованому Криму.

Реакція міжнародної спільноти на дії РФ

Голова МЗС Франції Ле Дріан закликав Росію надати роз’яснення щодо посилення військ поблизу кордону України. Однак представники Росії відмовилися брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ задля пояснення фактів нарощування військ біля українського кордону.

Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) зважаючи на це привело в максимальну боєготовність армію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністри закордонних справ країн Великої сімки закликали Росію припинити нарощування військової міці поблизу кордону України. З аналогічною заявою виступили міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України.

На тлі цих подій президент США Джо Байден ініціював та провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Байден висловив стурбованість та закликав Росію до деескалації.

15 квітня Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, за підсумками якої закликали Росію забрати свої війська від східного українського кордону.