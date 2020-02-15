Зеленский обсудил с директором МВФ законопроект о банках

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что это уже вторые переговоры Главы государства с главой МВФ в этом году.
Зеленский с Георгиевой обсудили ряд законопроектов, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.
“Наша встреча с Кристалина Георгиева была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские”, – отметил Зеленский.
- Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности по новой трехлетней программе сотрудничества на примерно $5,5 млрд.
- Договоренности Украины и МВФ еще требует утверждения руководством Фонда и его исполнительным комитетом.