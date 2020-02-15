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Зеленский обсудил с директором МВФ законопроект о банках

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Суббота, 15 февраля 2020, 12:25

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что это уже вторые переговоры Главы государства с главой МВФ в этом году.

Зеленский с Георгиевой обсудили ряд законопроектов, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

“Наша встреча с Кристалина Георгиева была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские”, – отметил Зеленский.

  • Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности по новой трехлетней программе сотрудничества на примерно $5,5 млрд.
  • Договоренности Украины и МВФ еще требует утверждения руководством Фонда и его исполнительным комитетом.

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