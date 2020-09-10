Об этом первым сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

“Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и Канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и растущего стратегического партнерства”, — написал он.

Впоследствии Владимир Зеленский в Twitter выразил Меркель благодарность за поддержку и выразил надежду, что скоро состоится встреча лидеров “нормандской четверки”.

“Спасибо Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран “нормандской четверки” будет иметь четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры “нормандской четверки”, — написал он.

В Офисе президента сообщили, что во время разговора Зеленский проинформировал Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны, направленных на достижение мира в регионе.

В свою очередь Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе.

“Ангела Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны в Донбассе”, — отметили в ОПУ.

Также Меркель отметила важность выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи в “нормандском формате”, состоявшейся в Париже, прежде всего — соблюдение сторонами режима прекращения огня.

“Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран “нормандского формата” принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров “нормандской четверки”, — говорится в сообщении.

Что происходит на Донбассе?

5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.

Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.

6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих — двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один был ранен во время прицельного обстрела позиции ВСУ.

В тот день боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор. ВСУ впервые за 42 дня перемирия открыли огонь в ответ. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.

Также 6 сентября во районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара. 7 сентября один из двух пострадавших при взрыве украинских защитников погиб в больнице.

Согласно отчету ОБСЕ от 7 сентября, после начала перемирия 27 июля зафиксировано 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

За сутки 8 сентября в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на противопехотной мине. Состояние их здоровья удовлетворительное.

9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”.