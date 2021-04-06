Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президент проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящие к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.
“За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них двадцать четыре этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины”, – отметил президент.
Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Глава Украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране.
Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
“Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей”, – сказал Зеленский.
Глава Украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.
Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.
При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.
- В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо воинов погибли, еще двое были ранены.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- 31 марта стало известно, что представители России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказались восстанавливать режим тишины на Донбассе с 1 апреля.
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе из-за обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание ТКГ.