Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава Украинского государства выразил собеседнику благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, особенно ценной в непростое время нынешнего обострения ситуации безопасности в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящие к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

“За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них двадцать четыре этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины”, – отметил президент.

Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Глава Украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране.

Президент подчеркнул важность вопроса о возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

“Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей”, – сказал Зеленский.

Глава Украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

Как известно, 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.