Об этом шла речь в очередном видеообращении президента.
Зеленский считает, что вводя локдаун местные власти должны заранее продумать вопрос о финансовой помощи бизнесу, который пострадает.
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На следующей неделе он предлагает представителям местной власти разработать предложения по материальной помощи бизнесу. Президент заявил, что центральная власть будет готова удвоить сумму, предложенную местной.
“Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины. Дополнительно к предложенным размерам помощи центральная власть даст 100%, увеличив поддержку вдвое“, — сказал он.
Впоследствии предложение президента прокомментировал киевский мэр, который заявил, что в первую очередь именно центральная власть должна оказать помощь.
“Это несправедливо, что президент сказал, что государство готово на столько же помочь, как местные власти. То есть … Не будем учитывать, насколько у нас малые бюджеты, насколько они снизились. Государство обязательно должно помочь малому и среднему бизнесу, несмотря на возможность местных общин”, — сказал Кличко в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Україна”.
- Напомним, с 20 марта в Киеве начинают действовать строгие карантинные меры.
- В Киевской области местные власти решили усилить карантин с 21 марта.
- Ранее Львовская область усилила карантин.