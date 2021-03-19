Президент Украины Владимир Зеленский предложил местной власти оказать финансовую помощь людям и бизнесу, которые пострадают от введения локдауна, и пообещал, что центральная власть удвоит эту сумму.

Об этом шла речь в очередном видеообращении президента.

Зеленский считает, что вводя локдаун местные власти должны заранее продумать вопрос о финансовой помощи бизнесу, который пострадает.

На следующей неделе он предлагает представителям местной власти разработать предложения по материальной помощи бизнесу. Президент заявил, что центральная власть будет готова удвоить сумму, предложенную местной.

“Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины. Дополнительно к предложенным размерам помощи центральная власть даст 100%, увеличив поддержку вдвое“, — сказал он.

Впоследствии предложение президента прокомментировал киевский мэр, который заявил, что в первую очередь именно центральная власть должна оказать помощь.