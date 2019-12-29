Президент Владимир Зеленский заявил, что шестеро освобожденных из российского плена украинцев остались на оккупированных территориях, потому что там их семьи.

Об этом он заявил на брифинге в аэропорту “Борисполь”.

“Самое главное – люди дома. Первая часть “нормандских договоренностей” выполнена. Мы вернули наших людей, освобожден 81 человек, 76 человек сейчас в Украине. Шестеро остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят приехать сюда, мы обеспечим их всем необходимым”, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, то, что обещала украинская власть, выполнено. То есть, пленные украинцы вернулись до Нового года, поэтому будут отмечать этот праздник в семьях, дома, с родителями, с детьми.

“Это прекрасно. Я – счастлив. Уверен, что они тоже”, – отметил Зеленский.

Также он поблагодарил всех лидеров “нормандской четверки” за то, что обмен, все же состоялся.

“Хочу еще раз сказать – все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено. Но мы понимаем, что еще очень много наших людей находятся на территории России, в том числе и перевезенные из Крыма. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся”, – отметил политик.

Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.

Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.