Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.
“Арсен Борисович Аваков не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная у нас ситуация? Считаю, да. Но его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до результата, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны”, – сказал Зеленский.
Зеленский добавил, что если кто сидят в тюрьме – не виновны, то все кто их посадил понесут ответственность.
- Напомним, разведение на линии фронта, на дополнительных трех участках, было договорено во время последней встречи в нормандской формате, не проводилось.
- Сегодня, 20 мая, в Мариинском парке состоится пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Но сейчас в Киеве дождь, а локацию на открытом воздухе не оборудовали навесами.