Министр МВД Арсен Аваков остается при власти потому, что он должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент #Букв.

“Арсен Борисович Аваков не мой кум, не мой близкий товарищ. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная у нас ситуация? Считаю, да. Но его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до результата, чтобы все, кто убил Шеремета, были наказаны”, – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что если кто сидят в тюрьме – не виновны, то все кто их посадил понесут ответственность.