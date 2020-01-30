Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
“Постановляю: объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине;Кабинету Министров Украины обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине”, — говорится в указе.
Так правительству предстоит разработать учебники и пособия по математику лучшего качества и электронные ресурсы, направленные на развитие математической компетентности учащихся.
Также указом предусмотрено создание школах, лицеях и гимназиях условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, которым нужна дополнительная помощь для освоения предмета.
Помимо этого, предусмотрено проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике и расширение сети математических кружков в учебных заведениях.
- Напомним, с 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет в Украине обязательным.
- 36% наших 15-летних учеников не достигают базового уровня по математике, 26,4% не достигают базового уровня по естественным наукам и мало читают для удовольствия. Все это обнаружили тесты PISA, которые были впервые проведены в прошлом году в Украине. Что же это за тесты и почему они так важны, разбирались #Буквы.