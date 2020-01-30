Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020-2021 учебного года Годом математического образования в Украине.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

“Постановляю: объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине;Кабинету Министров Украины обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине”, — говорится в указе.

Так правительству предстоит разработать учебники и пособия по математику лучшего качества и электронные ресурсы, направленные на развитие математической компетентности учащихся.

Также указом предусмотрено создание школах, лицеях и гимназиях условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, которым нужна дополнительная помощь для освоения предмета.

Помимо этого, предусмотрено проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике и расширение сети математических кружков в учебных заведениях.