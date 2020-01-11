Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета Boeing-737 в Иране, заверив, что все виновные в этой трагедии будут наказаны.

Видеообращение обнародовал Офис президента.

“В эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным, они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой бы точке планеты вы ни были”, – подчеркнул Зеленский.

Он также призвал всех международных партнеров Украины, мировое сообщество “быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств” авиакатастрофы.

“Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно – на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика”, – отметил Зеленский.