Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем выделение Украине $165 млн для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В четверг, 2 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19. Президент подчеркнул, Украине нуждается в $165 млн поддержки ООН, предусмотренной в рамках этого плана. Отметим, ранее сообщалось, что ООН намерена выделить Украине только $33 млн .

Зеленский проинформировал Гутерриша об успехах в переговорах с МВФ и Всемирным банком касательно предоставления ими помощи Украине.

“Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенную программу. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики”, — отметил он.

Также глава государства попросил Генсека ООН поспособствовать координации работы украинских вирусологов, которые занимаются созданием вакцины от коронавируса, с иностранными коллегами.

Помимо этого, стороны обсудили попытки “отдельных стран” привязать вопрос снятия санкций к необходимые меры для борьбы с коронавируса, а также ситуацию в Крыму и на Донбассе.

“Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Президент положительно отозвался о призыве Генсека ООН к немедленному глобального прекращения огня, отметив, что Украина была одной из первых стран, которая его поддержала. Президент призвал сторону ООН начать подготовку действенного плана мероприятий Организации Объединенных Наций по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации. Особое внимание было уделено теме освобождения незаконно удерживаемых украинский в Донбассе, в Крыму и в России”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники договорились о продолжении диалога, в частности — о визите Генерального секретаря ООН в Украину после стабилизации ситуации вокруг пандемии.