Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен координацию усилий по преодолению последствий эпидемии коронавируса, а также согласование шагов с целью постепенного выхода из карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

“Благодаря своевременно введенным мерам нам удалось предотвратить наихудший сценарий распространения эпидемии. Мы внимательно следим за мерами ЕС по борьбе с пандемией. Спасибо вам лично за объявленный Еврокомиссией пакет поддержки Украины в 190 млн евро для преодоления последствий коронавируса”, – сказал Зеленский.

Во время разговора обсуждалось, в частности, углубление сотрудничества в области медицины, обеспечения “зеленых коридоров” для беспрепятственного движения товаров Европой, возможное возобновление авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.

Собеседники также согласились, что кризис, вызванный коронавирусом, не должен повредить свободному движению товаров и ограничивать двустороннюю торговлю.

Глава Украинского государства также поблагодарил Урсулу фон дер Ляен за решение Еврокомиссии начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

“Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи”, – сказал Зеленский.

Он также заверил, что в ближайшее время подпишет закон о банковской деятельности, который открывает путь к новой программе МВФ. Достигнута договоренность, что в течение следующих недель Украины будет перечислен второй транш предыдущей, четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

В то же время собеседники уделили особое внимание ситуации с безопасностью на Востоке Украины. Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

В свою очередь руководитель Еврокомиссии поздравила Президента с первой годовщиной инаугурации и отметила прогресс Украины во внедрении реформ.

Лидеры Украины и Европейской комиссии отметили активный политический диалог между Украиной и ЕС, продолжается несмотря на текущий кризис, и договорились о дальнейших контактах.