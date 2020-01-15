Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Он также отметил, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, кто занимается вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.

Зеленский ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе самолета украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили достигнутые договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

Зеленский подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

В свою очередь Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе.

Зеленский выразил Меркель благодарность за активное участие в проведении саммита в “Нормандском формате” в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке.

Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части удерживаемых украинцев.

“Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек. И мы очень благодарны вам за участие в этом процессе”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Также Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима “полной тишины” на Донбассе.

По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Он сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

“Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей”, – подчеркнул он.

Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.