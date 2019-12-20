Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что Зеленский поблагодарил Дуду за позицию Польши по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Анджей Дуда подчеркнул, что Польша и дальше будет лоббировать продолжение давления на Россию экономическими санкциями до окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления украинского суверенитета.

Также сообщается, что президенты обсудили вопросы европейской энергетической безопасности.

Владимир Зеленский рассказал Дуде о шагах, осуществляемых Украиной на переговорах по поводу нового соглашения о транзите газа из России.

Помимо того, президенты обсудили взаимодействие в области региональных и международных инициатив и согласовали мероприятия на следующий год.