Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что Зеленский поблагодарил Дуду за позицию Польши по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
В свою очередь Анджей Дуда подчеркнул, что Польша и дальше будет лоббировать продолжение давления на Россию экономическими санкциями до окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления украинского суверенитета.
Также сообщается, что президенты обсудили вопросы европейской энергетической безопасности.
Владимир Зеленский рассказал Дуде о шагах, осуществляемых Украиной на переговорах по поводу нового соглашения о транзите газа из России.
Помимо того, президенты обсудили взаимодействие в области региональных и международных инициатив и согласовали мероприятия на следующий год.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.