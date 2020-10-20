Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашей стране необходима стратегия развития до 2030 года.

Об этом он проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Самое главное. Украине нужна полноценная стратегия развития. Не два, три или пять лет. Хватит мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение – куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, соответствующая работа уже была начата Кабинетом Министров.

“Поэтому вместе с результатами аудита нашего государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года”, – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что “готов поставить точку” в вопросе введения нулевой декларации в Украине.

“Налог на выведенный капитал и нулевая декларация. Уже достаточно бесконечных дискуссий на эту тему. Пришло время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Я поручаю Правительству учесть эти и другие важные направления”, – сообщил Зеленский, не вдаваясь в детали по этому поводу.