Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

“Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором”, – говорится в тексте документа.

Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Как известно, должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта. Тогда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке.

Временно исполняющим обязанности генерального прокурора был его заместитель Виктор Чумак. Сегодня он сообщил, что уходит в отставку.

Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом от партии “Слуга народа” (№ 3 в списке). Занимала должность главы комитета по вопросам правовой политики.

27 декабря 2019 года Венедиктова была назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.