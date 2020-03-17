Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
“Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором”, – говорится в тексте документа.
Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.
Как известно, должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта. Тогда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке.
Временно исполняющим обязанности генерального прокурора был его заместитель Виктор Чумак. Сегодня он сообщил, что уходит в отставку.
Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом от партии “Слуга народа” (№ 3 в списке). Занимала должность главы комитета по вопросам правовой политики.
27 декабря 2019 года Венедиктова была назначена временно исполняющей обязанности директора ГБР.
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- Ирина Венедиктова намерена в первую очередь провести “аудит дел и кадрового состояния в прокуратуре”.