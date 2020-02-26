Президент Владимир Зеленский заявил о подписании указа об официальном установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом он заявил сегодня во время открытия форума Age of Crimea 2020.

“В этот день ровно шесть лет тому назад в Симферополе прошло самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отдавая дань мужеству и героизму всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля”, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что возвращение Крыма является не только целью и мечтой Украины, но и “залогом безопасности на планете”.

“Это восстановление веры в международное право, веры в справедливость”, – заявил глава государства.

Президент добавил, что мировое сообщество поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение Крыма.

“И мы знаем, что этот день обязательно наступит. И наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новую ленту в Ялте. А Меджлис крымскотатарского народа сможет вернуться в Симферополь, на улицу Шмидта, в дом № 2, в свое родное и законное здание. Мы обязательно отметим этот день возле памятника Леси Украинки в Ялте и Исмаила Гаспринского в Симферополе. Все это обязательно будет”, – заявил Зеленский.

Он добавил, что это поддерживает весь мир, потому что “полноценное окончание войны произойдет на Донбассе, а полноценное наступление мира произойдет в Крыму”.