Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

Соответствующий указ № 302 от 30 июля обнародован на официальном сайте главы государства.

“Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича – президента Украины в 1991 – 1994 годах, определив его главой делегации”, – говорится в документе.

При этом из состава делегации был выведен второй президент Украины Леонид Кучма. Он освобожден от исполнения обязанностей главы делегации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно распоряжению президента № 424, Кравчук будет осуществлять деятельность в ТКГ на общественных началах

В пресс-службе Офиса президента отметили, что Кравчук как бывший глава Украинского государства” имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня”.

Также указано, что Кравчук “будет активно объяснять украинскому обществу решения, что обсуждаются и принимаются в рамках работы группы”.

Ранее сегодня был обнародован видеокомментарий Кравчука, в котором он объяснил, почему согласился возглавить делегацию.

“Естественно, я думал об этом, но когда я осознал уже так непосредственно, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всем том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился”, – подчеркнул он.

Леониду Кравчуку 86 лет. Он был первым президентом независимой Украины (1991 года —1994 гг.), народным депутатом Верховной Рады Украины I—IV созывов.