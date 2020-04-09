Об этом рассказал зам главы его Офиса Кирилл Тимошенко в интервью “Украинской правде”.
Несмотря на общенациональный карантин, Офис Президента работает в штатном режиме. На входе работникам проводят температурный скрининг и просят надевать маски. На этажах установлены средства для дезинфекции рук.
Чтобы ограничить личные контакты, сотрудники часто “встречаются” в режиме видеоконференции.
Теперь на встречи к Президенту ходит только непосредственно глава Офиса и несколько его заместителей.
“Что касается того, приходят ли к Президенту на большие совещания члены Кабмина или кто-то другой – никто не приходит. Все они в режиме видеоконференции проходят… Есть встречи у президента, но на них немного людей”, – отметил Тимошенко.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в столице приближается к 300. За сутки было подтверждено 15 новых случаев. При этом по состоянию на утро 8 апреля Министерство охраны здоровья приводило другие данные по Киеву: 256 случаев заражения.
- Ранее сообщалось, что в Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.