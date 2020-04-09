Президент Украины Владимир Зеленский ограничил количество личных встреч с работниками своего Офиса в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказал зам главы его Офиса Кирилл Тимошенко в интервью “Украинской правде”.

Несмотря на общенациональный карантин, Офис Президента работает в штатном режиме. На входе работникам проводят температурный скрининг и просят надевать маски. На этажах установлены средства для дезинфекции рук.

Чтобы ограничить личные контакты, сотрудники часто “встречаются” в режиме видеоконференции.

Теперь на встречи к Президенту ходит только непосредственно глава Офиса и несколько его заместителей.

“Что касается того, приходят ли к Президенту на большие совещания члены Кабмина или кто-то другой – никто не приходит. Все они в режиме видеоконференции проходят… Есть встречи у президента, но на них немного людей”, – отметил Тимошенко.