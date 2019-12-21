Российские граждане в 2019 году чаще всего искали информацию о Президенте Владимире Зеленском с помощью "Яндекса".

Об этом сообщает российский телеканал “Дождь”.

В сообщении сказано, что аналитики “Яндекса” разделили поисковые запросы на несколько категорий. Все запросы оценивались по 100-бальной шкале. Чем выше частота запроса – тем выше балл.

В категории “Люди” россияне чаще других интересовались личностью Зеленского. Вслед за ним шли японский геймдизайнер Хидео Кодзима, эко-активистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш и другие.

Также были определены лидеры в других категориях: “События”, “Спорт”, “Фильмы”.

В категории “События” россияне чаще всего интересовались выборами в Украине (61 балл), пожаром в Нотрдаме (54 балла), а также митингами в Москве (51 балл). Далее в списке: катастрофа Superjet в Шереметьево, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, а также дело журналиста Ивана Голунова.

В категории “Спорт” россияне интересовались боем Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье, а также поединком Александра Емельяненко с Федором Кокляевым и Райяном Бейдером.

В категории “Фильмы” россияне чаще всего искали “Игру престолов”, “Чернобыль” и российский сериал об айтишниках, которых призвали в армию – “Жуки”. Также в “Яндексе” искали блокбастер про Великую Отечественную войну “Т-34”. Среди голливудских фильмов – “Джокер”, “Мстители: Финал”, “Оно 2”, “Человек-паук: Вдали от дома”. Самым популярным мультфильмом стал римейк “Короля льва”.