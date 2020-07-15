Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Проект соответствующего постановления Зеленский внес вечером 15 июля на рассмотрение Рады. Согласно данным сайта парламента, проект уже направлен в профильный комитет парламента.

По словам замглавы финансового комитета ВР Ярослава Железняка (“Голос”), комитет рассмотрит проект постановления о назначении Шевченко в 9:00 16 июля.

Кирилл Шевченко — многолетний руководитель Укргазбанка. Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента еще в начале июля — сразу же после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.