Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
Проект соответствующего постановления Зеленский внес вечером 15 июля на рассмотрение Рады. Согласно данным сайта парламента, проект уже направлен в профильный комитет парламента.
По словам замглавы финансового комитета ВР Ярослава Железняка (“Голос”), комитет рассмотрит проект постановления о назначении Шевченко в 9:00 16 июля.
Кирилл Шевченко — многолетний руководитель Укргазбанка. Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента еще в начале июля — сразу же после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.
- Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.