Об этом он заявил во время посещения больницы Борисполя.

“У людей появилось чувство, что больницы в Украине будут закрывать, врачи не будут получать зарплату. Ну… вы же понимаете, что это все не является правдой. Вы сейчас видите Бориспольскую больницу, но у нас очень много больниц по всей Украине. Мы нашли деньги, которых не было в министерстве (здравоохранения, – ред.). Это отдельные средства от НАК “Нафтогаза”. И 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. И это только начало”, – сказал Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в регионах должны определиться, где будут находиться так называемые широкопрофильные больницы. Их местоположение будет определяться так, чтобы скорая помощь могла максимально быстро доставить пациента в лечебное учреждение.

Глава государства также признал, что большинство украинских граждан ничего не знают о медицинской реформе.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 19 лютого 2020 р.