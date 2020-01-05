Президент Украины Владимир Зеленский в Омане остановился в элитном отеле, где самый дешевый номер стоит $325 за одну ночь.

Цены в отеле можно посмотреть на сервисе Booking.

В частности, самый дешевый номер на двоих с видом на горы в этом отеле обойдется в 7 705 грн ($325), если бронировать его за неделю.

При этом представительский номер люкс на двоих с видом на море за неделю до въезда будет стоить 29 894 грн (1263$) за сутки.

На странице отеля отмечается, что вид из окон номеров открывается на горы Аль-Хаджар или Оманское море. Отель построен на самом длинном пляже в городе Маскате.

Также клиентам отеля предлагается спа-центр. Предусмотрена развлекательная программа для детей, включающая образовательные занятия, футбол и теннис. Кроме этого, гости могут ознакомиться с местной культурой и традициями, пройдя соответствующие мастер-классы.

При отеле работают три элитных ресторана и бар. При желании клиента сотрудники отеля могут организовать прокат автомобиля.

Кроме того, отель предлагает клиентам фитнес-центр и множество бассейнов.

Отель имеет отличные отзывы на туристических сервисах.