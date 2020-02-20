Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.

Глава государства уточнил, что самолет с украинцами и гражданами других стран не смог изначально осуществить посадку в аэропорту Харькова из-за погодных условий. Зеленский заверил, что предприняты беспрецедентные меры безопасности.

“Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране“, – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что “бактериологической опасности нет”. В то же время, по словам президента, “есть другая опасность” – реакция людей на эвакуацию украинцев.

“Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии”, – отметил Зеленский.

“Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией”, – написал президент.

Зеленский добавил, что попытки перекрывать дороги, блокировать госпитали, “не пускать граждан Украины в Украину” – не самая лучшая сторона характера украинцев.

Президент подчеркнул, что такая реакция граждан не повлияет на позицию государства в отношении эвакуированных украинцев.

“Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на “правильных” и “неправильных”. Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, – где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика – я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества – я на это очень надеюсь”, – подытожил Зеленский.