Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для украинских граждан к медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания".

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Президент поручил Кабмину и Государственному управлению делами в течение трех месяц предпринять меры, необходимые “для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей “Феофания”.

Также указано, что этот президентский указ начнет действовать со следующего дня после его публикации.