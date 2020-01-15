Об этом сообщается на сайте Главы государства.
Президент поручил Кабмину и Государственному управлению делами в течение трех месяц предпринять меры, необходимые “для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей “Феофания”.
Также указано, что этот президентский указ начнет действовать со следующего дня после его публикации.
- Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины собирается ликвидировать практику существования отдельных больниц для военных, железнодорожников, чернобыльцев, членов профсоюза, госслужащих, ученых, депутатов и президентов.