Это законопроект № 3314, который нардепы поддержали 17 июня.

Законопроект, который предусматривал уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, был принят в ноябре 2018 года. Он так и не вступи в силу, поскольку это отсрочили до 1 июля.

До этого момента, 17 июня, депутаты проголосовали за другой закон, в котором прописано понятие “уголовного проступка”. Также, законом предусмотрено повышение штрафов за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Из-за этого нормы принятого в 2018 году закона в силу не вступят. Их уже заменили новыми нормами.

2 июля Зеленский подписал проголосованный 17 июня закон №3314. В нем прописано, что нетрезвых водителей будут наказывать как за административное правонарушение. То есть уголовная ответственность не предусмотрена – только увеличение штрафов.