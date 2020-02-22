Президент Украины Владимир Зеленский отправил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Новые Санжары (Полтавская область), где находятся украинцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Данилов вылетел на место эвакуации по поручению президента сегодня утром.

Сообщается, что Данилов должен детально ознакомиться с ситуацией, которая сложилась в санатории Национальной гвардии “Новые Санжары”.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.