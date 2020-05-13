Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за принятие закона о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам ("антиколомойский закон").

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Как сообщалось ранее, сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). Этот закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Зеленский поблагодарил нардепов за принятие данного закона и отметил, что этот шаг — “зеленый свет” для получения Украиной финансовой поддержки.

“Сегодня состоялось заседание Верховной Рады. Я благодарю каждого народного депутата. Несмотря на все сплетни и обвинения, на всю грязь и давление, вы поддержали многострадальный “банковский закон”. Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов США”, — сказал он.

Звернення Володимира Зеленського щодо послаблення карантину У сьогоднішньому зверненні Володимир Зеленський насамперед подякував українським пожежникам і рятувальникам, яким останніми днями вдалося ліквідувати більшість осередків вогню в Житомирській області й усі – в Зоні відчуження. Крім того, Глава держави наголосив на важливості ухвалення народними депутатами «банківського» закону, який дасть змогу Україні одержати таку важливу фінансову підтримку. Насамкінець Володимир Зеленський назвав дату початку другого етапу пом’якшення карантину та сфери, яких це торкнеться.«Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо», – наголосив Президент України. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 13. Mai 2020

Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению было подано более 16 тысяч поправок.

16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.

30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.