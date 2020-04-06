Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом отозвать подписи украинской стороны с протокола о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО.

Ответ опубликован на сайте Главы государства.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”. Документ подписали второй президент Украины Леонид Кучма и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Граждане выступили с требованием немедленно отозвать подписи украинской стороны. Петиция с этим требованием собрала более 28 тысяч подписей при 25 необходимых для того, чтобы обращение было рассмотрено президентом.

Зеленский в своем ответе акцентировал внимание на том, что отзыв подписей невозможен.

“По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ — Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины “О международных договорах Украины”, поэтому полномочия Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентирован законодательством“, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, подписание протокола является частью текущей работы по выполнению Минских договоренностей. Речь идет о пунктах 9, 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, которыми предполагается “проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряду вопросов (восстановление Украины контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей”.

“В Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций. Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины — как вынужденных переселенцев, так и украинский, проживающих на временно оккупированных территориях”, — добавил президент.