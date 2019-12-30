Соответствующая петиция и ответ на нее опубликованы на сайте Главы государства.

Как сообщалось ранее, 16 декабря петиция о лишении народного депутата Виктора Медведчука звания “заслуженного юриста Украины” набрала более 25 тысяч голосов — количество, необходимое для начала рассмотрения ее Президентом. Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов, в качества адвоката которых он выступал.

В ответе на петицию Президент Зеленский отмечает, что действующим законодательством предусматривается два механизма лишения награжденного государственной награды. В первом случае лишение государственных наград предусмотрено в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление. Во втором — “может быть применено как персональная санкция к физическому лицу … которое осуществляет террористическую деятельность”.

Решение о применении такой санкции может быть принято Советом нацбезопасности и обороны Украины по предложению Верховной Рады Украины, Кабинета Министров, Национального банка, Службы безопасности или Главы государства. Это решение СНБО вводится в действие указом Президента Украины, вступает в силу с момента издания указа и является обязательным для исполнения.

“Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали”, — подчеркнул Зеленский.

Таким образом, Виктор Медведчук не будет лишен звания “Заслуженного юриста”.