Соответствующая петиция и ответ на нее опубликованы на сайте Главы государства.
Как сообщалось ранее, 16 декабря петиция о лишении народного депутата Виктора Медведчука звания “заслуженного юриста Украины” набрала более 25 тысяч голосов — количество, необходимое для начала рассмотрения ее Президентом. Автор петиции Владислав Грязев заявил, что Медведчук недостоин почетного звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов, в качества адвоката которых он выступал.
В ответе на петицию Президент Зеленский отмечает, что действующим законодательством предусматривается два механизма лишения награжденного государственной награды. В первом случае лишение государственных наград предусмотрено в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление. Во втором — “может быть применено как персональная санкция к физическому лицу … которое осуществляет террористическую деятельность”.
Решение о применении такой санкции может быть принято Советом нацбезопасности и обороны Украины по предложению Верховной Рады Украины, Кабинета Министров, Национального банка, Службы безопасности или Главы государства. Это решение СНБО вводится в действие указом Президента Украины, вступает в силу с момента издания указа и является обязательным для исполнения.
“Материалы, соответствующие определенным законом основаниям для принятия Главой государства законного решения, в Офис Президента Украины не поступали”, — подчеркнул Зеленский.
Таким образом, Виктор Медведчук не будет лишен звания “Заслуженного юриста”.
Ранее сообщалось, что из сценария фильма про Василия Стуса была вырезана сцена последнего суда над поэтом, в котором фигурировал в качестве адвоката Виктор Медведчук. Он был адвокатом Василия Стуса в 1980 году. Медведчук в ходе судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого. Суд проходил за закрытыми дверями. Стус в нарушение процедуры был лишен последнего слова и удален из зала суда. Приговор был зачитан в его отсутствие: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.
- В итоге поэт скончался 4 сентября 1985 года в лагере Пермь-36 близ села Кучино Пермской области (Россия) после объявленной 27 августа голодовки в карцере.
- После того, как стало известно об удалении сцены, экс-премьер-министр Владимир Гройсман поручил руководству Министерства культуры Украины и Госкино совместно с авторами фильма об украинском поэте сделать все возможное, чтобы история его жизни была рассказана полностью и без искажений.
- Впоследствии, на фоне скандала в Сети, съемочная группа фильма пообещала, что вырезанная сцена последнего суда над поэтом будет доснята. В итоге сцену в киноленту включили.