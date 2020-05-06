Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требование уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

В начале апреля на портале Президента появилась петиция с требованием уволить Андрея Ермака с поста главы Офиса Зеленского и привлечь его к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Авторы петиции отметили, что Ермак поддерживает тесные контакты с заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина — Дмитрием Козаком, который “является автором “примирения” Приднестровья и Молдовы”. Это, по мнению авторов обращения, может привести к тому, что Россия станет посредником и миротворцем и не понесет ответственность за оккупацию украинских территорий и войну против Украины.

В этом ключе авторы петиции напомнили президенту о том, что Ермак подписал протокол о создании в рамках ТКГ по Донбассу в Минске “консультационного совета” при участии представителей ОРДЛО.

Также в петиции упоминается скандал вокруг записей, на которых брат главы ОПУ Денис Ермак торгует государственными должностями. В связи с публикацией этих видео Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

“Андрей Ермак сегодня является олицетворением двух главных угроз для Украины – капитуляции в войне с Россией и коррупции в новой власти”, — считают авторы петиции.

В связи с вышеизложенным авторы обращения потребовали от Президента, чтобы Андрей Ермак был немедленно уволен, а компетентные органы должны начать уголовные производства по фактам государственной измены и коррупции”.

Указанная петиция за месяц собрала 26 тысяч подписей при 25 необходимых для того, чтобы обращение было рассмотрено Главой государства. В среду, 6 мая, Владимир Зеленский ответил на нее.

В ответ на петицию Зеленский заверил, что протокол о создании “консультсовета” с ОРДЛО “рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ”.

Что касается скандала вокруг “пленок Ермака”, Зеленский отметил, что эти факты расследуются правоохранителями.

“Относительно высказываний по А. Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общественность через средства массовой информации”, — подчеркнул Зеленский.